Coronavirus, allarme in Belgio: casi aumentati dell'89% in una settimana (Di venerdì 24 luglio 2020) L'ente responsabile per la sanità Spf del Belgio ha annunciato che i casi di Coronavirus sono aumentati dell'89% in una settimana, a sei settimane dalla riapertura di bar e ristoranti. In media ci ... Leggi su globalist

Nella mattinata di oggi, venerdì, un ambulante bengalese proveniente da Roma è stato fermato alle autolinee di Sabaudia: era un potenziale “untore” che si apprestava ad andare al lavoro in spiaggia, d ...

Boom di taxi abusivi a Napoli con il Coronavirus, occupati anche i posteggi alla Stazione Centrale A Napoli da quando è scattata la pandemia del Coronavirus è boom di taxi abusivi. Nelle ultime settim ...

