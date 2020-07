Coppa di Francia, trionfo Psg: Saint Etienne battuto 1-0. Ma Mbappé va ko (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Paris Saint Germain trionfa in Coppa di Francia nel match che segna il ritorno del calcio d’Oltralpe ma perde Mbappé per infortunio. Di fronte ai 5.000 spettatori dello Stade de France la formazione di Tuchel in superiorità numerica batte per 1-0 il Saint Etienne al termine di una finale rocambolesca che nel solo primo tempo conta una espulsione e sette cartellini gialli a seguito di una rissa. Ad avere la peggio è Kylian Mbappé, vittima di un durissimo intervento di Perrin (rosso col var) al 31’ e costretto ad uscire per un infortunio alla caviglia che potrebbe portarlo al forfait in occasione del match di Champions League contro l’Atalanta. Eppure sin dai primi minuti di gioco il Saint Etienne sembrava essere più ... Leggi su sportface

