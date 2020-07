Col Recovery fund arriva una pioggia di tasse (Di venerdì 24 luglio 2020) L'accordo sancito a Bruxelles dal Consiglio europeo, celebrato con enfatico e imprudente ardore, presto svelerà la sua autentica dimensione ingannatrice. La comunicazione subalterna alla narrazione eurolirica si sofferma sul dito dei 750 miliardi del Recovery fund e ignora la luna delle procedure vincolanti per accedervi. Accettando il Next Generation Eu si rendono cogenti le raccomandazioni che ogni anno la Commissione europea formula agli Stati membri a cui bisogna conformarsi per stappare i flussi finanziari promessi dal vertice europeo. I 750 miliardi, ripartiti in sussidi e in prestiti, dovranno essere rimborsati, perché si generano sul mercato dei titoli di debito, attraverso l'aumento dei contributi da versare al bilancio dell'Unione europea in forma diretta e indiretta. La descrizione agiografica del risultato ottenuto al ... Leggi su nicolaporro

Oddio, si era capito subito che, tornato a Roma, Giuseppe Conte avrebbe dovuto faticare a gestire il successo personale e politico ottenuto al lungo Consiglio Europeo più ancora di quanto avesse dovut ...

Napoli, boom di taxi abusivi col Covid: occupati i posteggi in Stazione e Porto. Annunci sui social

Boom di taxi abusivi a Napoli con il Coronavirus, occupati anche i posteggi alla Stazione Centrale A Napoli da quando è scattata la pandemia del Coronavirus è boom di taxi abusivi. Nelle ultime settim ...

