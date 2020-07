Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser mare di coccole: “Si esibiscono in un numero da film erotico” [FOTO] (Di venerdì 24 luglio 2020) Altro che crisi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più innamorati. La coppia, reduce da un soggiorno a Trento dove abita la famiglia di lui, si è concessa qualche giorno di mare a Forte dei Marmi. Mentre la sorella Belen è nel mirino del gossip per la fine della relazione con Stefano De Martino, Cechu e il compagno 28enne sono in gran forma e si preparano a mettere su famiglia. Qualcuno nei mesi scorsi aveva parlato di una presunta gravidanza dell’ex gieffina, che in realtà aveva soltanto preso 7 kg durante il lockdown (per la serie Cecilia una di noi). Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser mare di coccole: “Si esibiscono ... Leggi su urbanpost

