Carmelo Bene e i tempi del giornale (Di sabato 25 luglio 2020) Gli accessi dai piani intermedi erano stati murati, nell’edificio che l’ospitava, e sia le rampe della scala sia l’ascensore collegavano soltanto i due ambiti di pertinenza del giornale: la tipografia con impaginazione e stampa al piano interrato; la redazione e l’amministrazione al quarto piano. Per tutto il pomeriggio e parte della serata si procedeva a rilento e si reiteravano le riunioni; ma dalle nove in poi la macchina operativa del giornale, che per un motivo o per un altro chiudeva … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

PBurattini : E in tutta questa masturbazione pseudointellettuale, vaneggiamenti e criticazza, Bene manca più che mai. Come va? Male non c’è Carmelo - ifumettidiangel : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: 'Hanno proprio vinto gli imbecilli'. Aveva ragione Carmelo Bene - TommyBrain : DIEGO FUSARO: +Hanno proprio vinto gli imbecilli+. Aveva ragione Carmelo Bene' - IacobellisT : DIEGO FUSARO: +Hanno proprio vinto gli imbecilli+. Aveva ragione Carmelo Bene' - cesarebrogi1 : RT @UnoQuasiNormale: Alcune domande con il presidente del @DisabiliPride per fissare bene alcuni concetti, non chiari alla politica nostran… -

Ultime Notizie dalla rete : Carmelo Bene Carmelo Bene ei tempi del giornale | il manifesto Il Manifesto Carmelo Bene e i tempi del giornale

Gli accessi dai piani intermedi erano stati murati, nell’edificio che l’ospitava, e sia le rampe della scala sia l’ascensore collegavano soltanto i due ambiti di pertinenza del giornale: la tipografia ...

Il duo Imbesi Zangarà in un videoclip che rilancia il festival dedicato al Nuovo Cinema Paradiso

Sarà il Duo Imbesi Zangarà, composto dai Maestri Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà, ad essere protagonista del video celebrativo della Seconda Edizione del Paradiso Film Festival che quest’anno coincide ...

Gli accessi dai piani intermedi erano stati murati, nell’edificio che l’ospitava, e sia le rampe della scala sia l’ascensore collegavano soltanto i due ambiti di pertinenza del giornale: la tipografia ...Sarà il Duo Imbesi Zangarà, composto dai Maestri Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà, ad essere protagonista del video celebrativo della Seconda Edizione del Paradiso Film Festival che quest’anno coincide ...