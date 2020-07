Calciomercato Inter, colloquio con il Manchester United per Sanchez: i nerazzurri vogliono riscattare il cileno (Di venerdì 24 luglio 2020) L’Inter ha avviato i contatti con il Manchester United per il futuro di Alexis Sanchez, incontrando un emissario della società inglese per esprimere la propria volontà di tenere il cileno fino al termine del mese di agosto. Emilio Andreoli/Getty ImagesL’intenzione dei nerazzurri è quella non solo di disporre dell’ex Udinese per l’eventuale Final Eight di Europa League, ma anche di gettare le basi per un futuro riscatto, tentando di giungere ad un accordo economico con lo United. Le parti però al momento sono distanti, dunque occorrerà lavorare ancora per avvicinarsi e chiudere l’operazione.L'articolo Calciomercato Inter, colloquio con il ... Leggi su sportfair

