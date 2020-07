Azzolina: “Scuole già aperte per garantire distanziamento” e in tv collauda il banco a rotelle (Di venerdì 24 luglio 2020) “Ma ci entra il vocabolario Rocci, voi siete mal pensanti!”. Seduta sul nuovo ‘banco a rotelle’ – ribattezzato da ‘In Onda’ su La7 il ‘banco della discordia’ -, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sorride e scherza con i conduttori Telese e Parenzo che la convincono a ‘collaudare’ il banco singolo studiato per proteggere gli studenti da coronavirus, garantendo il distanziamento sociale. “Le scuole sono aperte perché stanno lavorando per garantire il distanziamento. Abbiamo chiesto alle singole scuole di quali banchi avessero bisogno. Su questi banchi c’è una polemica stucchevole, nessuno ha chiesto a cosa serviranno quei banchi”, ... Leggi su databaseitalia

davidealgebris : La Scuola e' fatta di educatori/ qualità umana dei docenti e scuole sicure. Spendere soldi per dei banchi con le ro… - mauroparisi28 : A rischio la RIPARTENZA delle Scuole a Settembre per l'impossibilità delle Ditte a fornire i 2,4 milioni di banchi… - francoscoca : RT @danieledv79: Io non dimentico gli antirenziani che criticavano @matteorenzi, quando invitava a programmare la riapertura delle scuole,… - bdsm_lover : RT @segnanti: Roma, estate 2020. Due studenti collaudano i banchi monoposto di nuova generazione, sotto la severa supervisione della Minis… - jupagnoth : RT @segnanti: Roma, estate 2020. Due studenti collaudano i banchi monoposto di nuova generazione, sotto la severa supervisione della Minis… -

