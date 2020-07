Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva a Milano (Di venerdì 24 luglio 2020) Considerata la “instabilità delle condizioni cliniche”, il campione paralimpico Alex Zanardi “sarà trasferito presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano”. Lo rende noto Claudio Zanon, direttore sanitario dell’ospedale Valduce, precisando che “non si rilasceranno ulteriori informazioni sul caso”. L’atleta bolognese, dopo l’incidente in handbike nei pressi di Pienza (Siena) lo scorso 19 giugno, ha ricevuto le ultime cure in un un centro riabilitativo nel Lecchese. Oggi 24 luglio un comunicato del dottor Claudio Zanon, direttore sanitario dell’ospedale Valduce precisa alcune novità. “In data odierna” recita la nota, si ... Leggi su velvetgossip

