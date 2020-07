Alex Zanardi trasferito d’urgenza al S.Raffaele in terapia intensiva (Di venerdì 24 luglio 2020) Alex Zanardi trasferito d’urgenza al S.Raffaele in terapia intensiva. E’ la notizia uscita pochi minuti fa. L’ex pilota di Formula 1 era a Villa Beretta per la riabilitazione ma è stato portato d’urgenza al San Raffaele a seguito di “intercorsa instabilità condizione cliniche”. Al momento non vengono fornite molte notizie dettagliate in merito. Purtroppo appare … L'articolo Alex Zanardi trasferito d’urgenza al S.Raffaele in terapia intensiva è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

repubblica : Alex Zanardi, la lotta per il risveglio nel silenzio. 'Ce la farà, è una tigre' [dal nostro inviato PAOLO BERIZZI]… - repubblica : Alex Zanardi, il cappellano di Villa Beretta: 'È un uomo d'acciaio e ce la farà' [dal nostro inviato PAOLO BERIZZI]… - capuanogio : In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente, Alex #Zanardi è stato t… - PulitiElena : RT @fanpage: ?? Alex #Zanardi trasferito in terapia intensiva. Le condizioni #24luglio - ceranto : RT @LiaCapizzi: Alex Zanardi trasferito da Villa Beretta al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Condizioni instabili.… -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi LIVE Zanardi, le condizioni: Alex in riabilitazione, la Nazionale lo attende e spera AutoMotoriNews Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano: “Condizioni instabili”

Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Lo ha reso noto l'Ospedale Valduce, struttura a cui è legata Villa Beretta, il centro di riabilitazione presso cui era stato trasferito Zan ...

Zanardi trasferito al San Raffaele di Milano, 'condizioni instabili'

Alex Zanardi è stato trasferito al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono 'instabili' "In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, ...

Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Lo ha reso noto l'Ospedale Valduce, struttura a cui è legata Villa Beretta, il centro di riabilitazione presso cui era stato trasferito Zan ...Alex Zanardi è stato trasferito al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono 'instabili' "In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, ...