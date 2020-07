Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele di Milano: “Condizioni cliniche instabili” (Di venerdì 24 luglio 2020) Improvviso peggioramento delle condizioni di Alex Zanardi. L’ex pilota e campione di handbike è stato ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. A renderlo noto un comunicato del direttore sanitario dell’Ospedale Valduce, Claudio Zanon. Ricordiamo che Zanardi è stato coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Siena nelle scorse settimane. Questo il comunicato: “In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, struttura afferente all’Ospedale Valduce, dove il ... Leggi su calcioweb.eu

