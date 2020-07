Alessandria, uccide l’uomo che tenta di stuprarla: assolta dal giudice (Di venerdì 24 luglio 2020) Si è conclusa con una decisione del giudice per le udienze preliminari la vicenda giudiziaria di Aurela Perhati, una giovane donna protagonista suo malgrado di un tremendo fatto di cronaca. La notte di Capodanno del 2019, Aurela investì e uccise Massimo Garitta: pochi giorni dopo, la confessione decisiva anche per la decisione del giudice. Uccise l’uomo che tentava di violentarla Come riportano le fonti locali, Massimo Garitta era stato trovato la mattina del 1 gennaio 2019: il suo corpo si trovava in un campo di Ovada, in provincia di Alessandria. Dai primi rilievi, emerse che l’uomo era stato investito e, fortuna degli investigatori, sulla giacca dell’uomo erano rimasti impressi i numeri della marmitta. Un dettaglio, questo, che consentì di risalire molto velocemente ad ... Leggi su thesocialpost

