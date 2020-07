24 Luglio: in Fvg i Covid positivi sono 119 (+1 da ieri) (Di venerdì 24 luglio 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 119, una in più di ieri. Due pazienti risultano ricoverato in cura in terapia intensiva e 9 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute e Protezione civile. Oggi sono stati rilevati 5 nuovi casi di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.368: 1.412 a Trieste, 1.014 a Udine, 720 a Pordenone e 222 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 87. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a ... Leggi su udine20

ProtCivReg_FVG : RT @AutoviePress: Stop alla circolazione dei??mezzi pesanti dalle 16,00 di oggi -venerdì 24 luglio - alle 22,00. ??Divieto anche per sabato 2… - il_piccolo : Saldi in Fvg anticipati di una settimana: si comincia già domani, sabato 25 luglio. Lo ha deciso la giunta su prop… - ProvinciaBL : Verrà riattivato il 25 luglio il collegamento bus da Santo Stefano a San Candido. Si tratta di una coppia di corse… - Riccardi_FVG : #Salute: ?? Luglio è il mese internazionale del #Sarcoma. È in corso la Campagna Italiana 2020, lanciata da… - ConfindustriaUd : Il #Governo blocca i sindaci: 'Stop alle delibere anti #5G' | Effetto di una norma contenuta nel… -

Trieste, 24 lug - Prende il via domenica 26 luglio il nuovo servizio Bicibus da Udine a Lignano Sabbiadoro via Latisana, che si aggiunge agli altri già attivi in Regione (Udine-Palmanova Aquileia-Grad ...

