Winona Ryder | perché è un’icona di stile | oggi come allora

L'anno prossimo, a ottobre, compirà 50 anni. OMG. «Winona Ryder» e «mezzo secolo»: come possono stare, insieme, vicini, nella stessa frase? E invece sì, è proprio così. Sono 50 (quasi) per la regina delle 50 sfumature di nero, che è riuscita a unire in un fil noir, naturalmente, la Gen X e la Gen Z, sedicenni di ieri e oggi, fan di Edward mani di forbici e follower di Stranger Things, la serie Tv targata Netflix che l'ha rilanciata pochi anni fa in paradiso dopo anni di purgatorio mediatico, in cui era stata relegata con addosso la lettera scarlatta «C» di cleptomane.

Adorata dagli adolescenti di fine millennio, adorata da quelli 2020. Per Winona Ryder, che ritroviamo in tv dal 24 luglio nella serie «Il complotto contro l'America», i decenni passano, ma lo stile re ...

