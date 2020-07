Uno schianto atroce, sbalzata dall’abitacolo e investita: Loredana muore a 53 anni (Di giovedì 23 luglio 2020) Si chiamava Loredana Mancini, aveva 53 anni ed è morta dopo un devastante incidente stradale. Lo schianto dai risvolti tragici quello che nel pomeriggio di ieri ha scosso la comunità veliterna, che si è trovata a commentare la contemporaneità di diversi sinistri stradali, uno dei quali è finito nel peggior modo possibile. Nulla da fare, infatti, per la 53enne, la donna che era a bordo della Fiat Panda che si è schiantata contro un’Alfa Romeo 147 guidata da una veliterna, che nulla ha potuto per evitare l’impatto. La gravità delle condizioni della donna sono state subito evidenti ai soccorritori, compresi i Vigili del Fuoco che a fatica l’hanno estratta dalle lamiere accartocciate e a nulla è valso l’ausilio dell’elisoccorso, che ha tentato un ... Leggi su caffeinamagazine

RIETI - Violento schianto contro un palo nella notte a piazza Mazzini - incrocio con via Terenzio Varrone - all'altezza della gelateria. Il conducente si dà alla fuga in auto ma è stato poi rintraccia ...La tragedia è avvenuta ieri poco dopo le 18 in via Nazionale. La vittima si chiamava Walter Magnani, avrebbe compiuto 26 anni tra pochi giorni Incidente mortale a Sonico, in provincia di Brescia. La t ...