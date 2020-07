Un ‘problema siberiano’ risolto da uno strumento Made in Italy: nebulizzatore al kerosene per evitare che il carbone ghiacci (Di giovedì 23 luglio 2020) Abbattere le polveri di carbone attraverso la nebulizzazione di kerosene, ma soprattutto evitare che il minerale si appiccichi alle pareti dei carri ferroviari o si incolli in blocchi a causa di temperature, che possono scendere fino a 49 gradi sotto zero: è questa la più recente sfida tecnologica, lanciata dall’azienda padovana Idrobase Group per un impianto da realizzare in Siberia. L’innovativo procedimento, che d’estate prevede la nebulizzazione con acqua, favorirà il trasporto di un materiale, di cui la Russia è uno dei principali produttori ed esportatori al mondo. Se questo è il frutto della più recente ricerca, la “multinazionale tascabile” con sede a Borgoricco può nel frattempo vantare un nuovo successo per il “Made in ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : ‘problema siberiano’