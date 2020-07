Ubisoft, molestie, abusi e le responsabilità del CEO Yves Guillemot (Di giovedì 23 luglio 2020) Il recente report finanziario di Ubisoft ha lasciato spazio a nuovi aggiornamenti sulla situazione interna alla società a seguito di un'ondata di accuse di abusi dirette a numerosi impiegati di alto profilo - e ha anche offerto agli investitori l'opportunità di porre alcune domande difficili.Ken Rumph di Jeffries è intervenuto durante la sessione Q&A per porre una domanda al CEO di Ubisoft Yves Guillemot, mettendo in dubbio quale fosse il suo livello di responsabilità nell'ambito delle molestie, abusi e misoginia perpetuati nell'azienda."Volevo porre una domanda a Yves come fondatore e CEO dell'azienda", ha chiesto Rumph. "Per quanto riguarda quello che è successo di recente, ci sono tre opzioni. O come CEO, non ... Leggi su eurogamer

