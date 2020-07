Tesla - Quarta trimestrale in utile, Musk batte il lockdown (Di giovedì 23 luglio 2020) La Tesla di Elon Musk non paga le conseguenze della pandemia di coronavirus: il secondo trimestre, nonostante la sospensione delle attività dell'impianto di Fremont dal 23 marzo all'11 maggio, è stato infatti chiuso con un sorprendente utile di bilancio. Gli utili. L'azienda californiana ha, in particolare, registrato profitti trimestrali per 104 milioni di dollari, contro la perdita di 408 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. L'utile per azione, depurato da componenti straordinarie come i programmi di retribuzione azionaria del management, si è attestato su 2,18 dollari, in deciso miglioramento rispetto agli 1,12 dollari persi un anno fa e sopratutto rispetto alle previsioni del mercato. Gli analisti si aspettavano un trimestre in perdita per 2 centesimi di dollaro per azione. ... Leggi su quattroruote

Il valore di Borsa è triplicato da inizio d'anno e l'azienda che per prima ha intuito il potenziale della mobilità elettrica si prepara a entrare nel Gotha dell'S&P500 – Come è possibile? Ecco alcune ...

Tesla batte nettamente le attese e infila la quarta trimestrale positiva di seguito. Nel secondo trimestre 2020 l'azienda di Elon Musk ha fatto registrare profitti per 104 milioni di dollari, utili ...

Il valore di Borsa è triplicato da inizio d'anno e l'azienda che per prima ha intuito il potenziale della mobilità elettrica si prepara a entrare nel Gotha dell'S&P500 – Come è possibile? Ecco alcune ...