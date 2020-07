Temptation Island 7 – Quarta puntata del 23 luglio 2020 – Nuovi sviluppi. (Di giovedì 23 luglio 2020) Quarto appuntamento, stasera, in prima serata su Canale5, con Temptation Island. Il reality, giunto alla sua settima edizione e nella collocazione del giovedì sera, è sempre presentato da Filippo Bisciglia. Temptation Island 23 luglio 2020 Dopo due coppie già fuori dal gioco, con Sofia e Alessandro che sono usciti insieme e innamorati e Valeria … L'articolo Temptation Island 7 – Quarta puntata del 23 luglio 2020 – Nuovi sviluppi. Leggi su unduetre

NegramanteKekka : RT @flashvlight: aspetto con ansia temptation island, oggi vivo solo per questo - 4marchand2april : RT @ashcoltami: Hai da fare stasera? Io: 19,30 Udinese Juve 21,30 Temptation Island Si scusa ho un sacco di impegni - TRASHPERSON18 : Temptation Island VIP 1 (2018): Giordano Mazzocchi si infuria per gli atteggiamenti avuti nel villaggio di Nilufar… - According2Vally : Almeno oggi, fatevelo scivolare addosso come io e tanti altri ci facciamo scivolare e i vostri temptation island, a… - tommosmjle_ : Se non mi va il sito spacco tutti che manco a temptation island, okay??? -