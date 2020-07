Serie A: Atalanta avanti anche con il Milan,pronto riscatto dell'Inter (Di giovedì 23 luglio 2020) (Roma, 23 luglio 2020) - La Dea (2,20) leggermente favorita contro i rossoneri (3,01) dai bookies e tifosi, neroazzurri (1,63) sul velluto con il Genoa (5,10) Roma, 23 luglio 2020 – L'anticipo di venerdì sera a San Siro della 35esima giornata di campionato di Serie A, vedrà scontrarsi le uniche due squadre rimaste imbattute durante il campionato post lockdown: il Milan (3,01) di Pioli e l'Atalanta (2,20) di Gasperini. Un Milan che ieri, grazie al successo contro il Sassuolo, ha conquistato la qualificazione aritmetica in Europa League, ma che nella sfida contro la Dea dovrà dare il massimo per proseguire la rincorsa al quinto posto che garantirebbe l'accesso diretto alla competizione europea. Il match nel girone d'andata si è concluso a favore dei bergamaschi, che ... Leggi su liberoquotidiano

