Sentenza Noemi, il papà: “Neanche 100 anni sarebbero bastati” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Quel che cercavano era giustizia e non vendetta. Con le leggi che ci sono in Italia possiamo dire che siamo soddisfatti anche se per noi neppure 100 anni di carcere sarebbero bastati. Il dolore che ci hanno provocato è stato enorme”. Ha gli occhi lucidi Fabio Staiano, papà della piccola Noemi, che ha commentato così la Sentenza con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato a 18 e 14 anni di reclusione i fratelli Armando e Antonio Del Re, che con l’intento di uccidere un affiliato alla camorra, ferirono in maniera grave la bimba. “È un segnale importante che è stato dato a noi come famiglia ma anche a tutta la città e al Paese. Ci tengo a dire che la magistratura ha fatto un lavoro ... Leggi su anteprima24

