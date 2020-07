Scontri Torino: Chiorino e Ricca condannano gli antifa (Di giovedì 23 luglio 2020) A seguito delle19 misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos di Torino nei confronti di militanti antifascisti ritenuti responsabili dell’irruzione del 13 febbraio 2020, all’interno del Campus Einaudi, dalla regione i primi commenti a caldo. “L’operazione condotta stamane dalle Forze dell’Ordine nei confronti di alcuni antagonisti che, nello scorso febbraio, si erano resi protagonisti dei gravi disordini presso la Palazzina Einaudi dell’Università degli Studi di Torino, conferma la pericolosità sociale di questi elementi che non devono, a maggior ragione, beneficiare di alcun sussidio da parte della Regione o di qualsiasi altro Ente, essendo loro i primi a dimostrare, con la violenza delle loro azioni, il disprezzo per la cosa pubblica”. Lo afferma, in una nota, ... Leggi su nuovasocieta

Sono 19 le misure cautelari che la Digos di Torino sta eseguendo da questa mattina, nei confronti dei responsabili dell'irruzione all'interno del Campus Einaudi, lo scorso febbraio, mentre esponenti d ...

Torino, 23 lug. (askanews) - "L'operazione condotta stamane dalle Forze dell'Ordine nei confronti di alcuni antagonisti che, nello scorso febbraio si erano resi protagonisti dei gravi disordini presso ...

