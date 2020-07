Recovery Fund, Lega e Fdi boicottano l'Italia e non votano a favore (Di giovedì 23 luglio 2020) La plenaria del Parlamento Europeo vota oggi una risoluzione di maggioranza sull'esito dei negoziati sul Recovery Fund e sul Quadro finanziario pluriennale. Nonostante l'Italia sia la prima ... Leggi su globalist

borghi_claudio : Non credete al discorso di Molinari? Ecco quali sono da tempo le raccomandazioni specifiche per paese, quelle da se… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Controtendenza rispetto al Cinegiornale Luce in corso pro Conte. Ecco cosa diceva il pre… - agorarai : 'Perché è una grossa fregatura l'accordo europeo sul recovery fund?' @borghi_claudio #agorarai - pasconte1 : RT @pasconte1: Il recovery fund è un cavallo di Troika. - DiegoFusaro : Se penso alla vicenda del Recovery Fund e di quanti lo stanno celebrando, mi sovvengono le parole di Giorgio Orwell… -