Puglianello, assessori e consiglieri si auto-tassano per aiutare i meno abbienti (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPuglianello (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa giunta dal Comune di Puglianello. Di seguito il testo: “Gli assessori e i consiglieri di maggioranza del Comune di Puglianello, autotassandosi, hanno avviato una raccolta fondi personale per aiutare le famiglie in difficoltà a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19. Trattasi di donazioni, frutto di libera ed autonoma scelta, sulla scorta di quelle effettuate dal primo cittadino, che i membri del gruppo “Uniti e Coerenti con Rubano Sindaco” hanno deciso di far confluire in un fondo dal quale poi si attingerà per acquistare beni di prima necessità da destinare ai nuclei familiari meno ... Leggi su anteprima24

