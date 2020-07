Pioli: “Il rinnovo? Fatico a non pensarci. E’ quello che desideravo e speravo” (Di giovedì 23 luglio 2020) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Atalanta a San Siro. Pioli ha parlato del cambiamento del Milan dalla partita dell’andata rispetto ad oggi. “Siamo cambiati tanto rispetto ad allora, quella era stata una partita particolarmente negativa per noi e positiva per loro. Hanno realizzato grandi gol, ma noi eravamo ancora all’inizio del percorso di crescita. Ora abbiamo cambiato modo di giocare, sono arrivati giocatori importanti: siamo un altro Milan“. Sul rinnvo: “Fatico a non pensarci, è quello che desideravo e speravo. Domani però è una partita importante per il nostro futuro, devo rimanere concentrato su questa stagione. Solo in seguito, penserò alla ... Leggi su ilnapolista

