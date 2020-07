Municipio VII, Calabria: Raggi continua a perdere pezzi e credibilità (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “Anche la presidente del VII Municipio di Roma, Monica Lozzi, lascia il M5S lanciando pesanti accuse a un’amministrazione comunale che continua a perdere pezzi e credibilita’. Inutile ricordare che, secondo i dogmi del grillismo delle origini, Lozzi avrebbe dovuto presentare le dimissioni dalla guida del Municipio: ormai le abiure ai principi originali del Movimento non si contano piu’. A sconcertare e’ soprattutto il fatto che la Capitale d’Italia, nei suoi livelli amministrativi, sia sempre piu’ ostaggio delle faide interne dell’esperienza pentastellata in disfacimento. Questo indebolisce la gia’ disastrosa Amministrazione Raggi e, soprattutto, si ripercuote sulla vita dei romani. Una ragione in piu’ per ... Leggi su romadailynews

