MotoGp Gp Andalusia, Miller: “Ho recuperato le forze, darò tutto in questo weekend” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Sapevamo che sarebbe stata una gara dura, ho faticato perché mi è mancato un po’ di feeling. Ho avuto dolore al polso e questo non mi ha permesso di muovermi in maniera fluida fino alla fine”. Lo ha detto Jack Miller durante la conferenza stampa di presentazione del Gran Premio dell’Andalusia. “Forse è per questo che ho perso il podio verso la fine – ha aggiunto Miller -. Domenica è stata dura ma abbiamo avuto qualche giorno per recuperare le forze. Cercheremo di dare tutto questo weekend”. Leggi su sportface

