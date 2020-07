Milano, spara alla moglie e poi tenta il suicidio: due anziani ricoverati in gravi condizioni (Di giovedì 23 luglio 2020) Ha sparato alla moglie, poi ha rivolto l’arma contro se stesso tentando il suicidio. È quanto ha fatto un uomo di 81 anni questa mattina in un appartamento di via Forze Armate a Milano. Entrambi sono ora ricoverati in ospedale in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della Questura: secondo una prima ricostruzione, l’anziano ha cercato di uccidere la moglie, coetanea, a colpi d’arma da fuoco e poi ha tentato il suicidio ma non è riuscito nei suoi intenti. L'articolo Milano, spara alla moglie e poi tenta ... Leggi su ilfattoquotidiano

