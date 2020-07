L’US Bitonto viene deferita per presunta combine, ora rischia l’esclusione dalla Serie C (Di giovedì 23 luglio 2020) L’US Bitonto, qualche settimana fa, è stata promossa in Serie C dopo lo stop definitivo del campionato di Serie D, ma ora emergono inquietanti dettagli che potrebbero compromettere la prima partecipazione ad un campionato professionistico per i pugliesi. Stando a quanto riportato da “gianlucadimarzio.com”, infatti, i neroverdi sono sotto l’occhio della Procura della Federcalcio per la presunta combine del 5 maggio 2019 relativa alla gara Picerno-Bitonto, ultimo match valido per la stagione 2018-2019, terminata 3-2 per i lucani che vennero poi promossi in C. La Procura federale ha disposto il rinvio a giudizio per il Bitonto e per i calciatori Patierno, Picci, Anaclerio, Vincenzo De Santis, Fiorentino e Montrone, nonché per i ... Leggi su sportface

