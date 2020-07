Luci e taranta: sfila Dior. Per nessuno e per il mondo - (Di giovedì 23 luglio 2020) Tony Damascelli Una passerella blindata, ma social: la rivoluzione composta della moda comincia nella terra degli ulivi La voce di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, la musica della notte della taranta, le Luci dei fratelli Parisi, il cibo geniale di Ippazio Turco, l'obiettivo elegante di Edoardo Winspeare, il presepe di piazza del Duomo e poi Lecce e poi il Salento. Su tutto, prima di tutto, Christian Dior. Non c'è l'errore, non è un abbaglio da canicola, è stoffa pregiata, roba verissima, in un'estate di vento e di follia, quarantacinque modelle hanno sfilato per nessuno e, in contemporanea, per il mondo. Dior on line, questa è la nuova moda della moda, il Covid ha eliminato i ventagli, le riverenze e le ali di pubblico ma ha ... Leggi su ilgiornale

