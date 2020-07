Leonardo sbarca su Rai 1: 4 serate evento nel 2021 (Di giovedì 23 luglio 2020) Non ci si potrà di certo lamentare per quella che sarà l’offerta della prossima stagione televisiva di Rai 1. Sono tantissimi i titoli per le fiction che vedremo tra il 2020 e il 2021 e non mancheranno anche le serate evento, come quelle dedicate al genio, Leonardo Da Vinci. Arriva infatti nel 2021 in prima serata, Leonardo. La serie svela il mistero di uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della storia. Un uomo di cui conosciamo il genio e le opere, ma non la vera personalità, che rimane un segreto per tutti. La serie racconta il mistero dell’uomo oltre il genio, ripercorrendo le indagini di un ambizioso detective, Stefano Giraldi, impegnato a svelare la personalità complessa ed enigmatica di Leonardo, ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo sbarca Il Gruppo Osservati sbarca a Formia: nove giorni di lavoro per i 35 ragazzi di Max Carca NEVEITALIA.IT Il Gruppo Osservati sbarca a Formia: nove giorni di lavoro per i 35 ragazzi di Max Carca

Dal 27 luglio al 4 agosto, il centro di preparazione olimpica accoglierà i talenti inseriti nei quadri nazionali per la prossima stagione. Il Gruppo Osservati è pronto a raggiungere Formia, per un rad ...

Intera saga Gomorra sbarca negli Usa su Hbo Max

In attesa delle riprese della nuova stagione che partiranno a breve, l'intera saga di Gomorra trova casa negli Stati Uniti su HBO Max. Presentati appena ieri i palinsesti della prossima stagione, Sky ...

