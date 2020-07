Inter, sospiro di sollievo: per De Vrij solo leggera distorsione (Di giovedì 23 luglio 2020) MILANO - L' Inter tira un sospiro di sollievo: Stefan De Vrij ha rimediato solo una leggera distorsione e potrebbe già essere convocato per la sfida contro il Genoa . Il difensore è stato sostituito ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Inter, sospiro di sollievo: per De Vrij solo leggera distorsione: Cinque punti di sutura per D'Ambrosio… - CalcioPillole : #Inter, infortunio #DeVrij: solo una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Antonio Conte può fare un sospiro d… - GoalItalia : Sospiro di sollievo per de Vrij: lieve distorsione al ginocchio ???? - BombeDiVlad : ??? | ???? #Inter, sospiro di sollievo per #deVrij Potrebbe già esserci contro il #Genoa #LBDV #LeBombeDiVlad - calcioinfooo : Sospiro di sollievo per l’ #inter . #stefandevrij è già al lavoro per la sua distorsione rimediata contro la… -