Infrastrutture, nasce il Consorzio Fabre per sicurezza di ponti e viadotti (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – Un’alleanza tecnico-scientifica per la sicurezza di ponti e viadotti in Italia. A pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo viadotto sul Polcevera a Genova, Enea, i Politecnici di Torino e Milano e le Università di Pisa, Padova, Perugia, Camerino, Messina e della Campania hanno dato vita al Consorzio Fabre, che metterà in campo esperti e tecnologie avanzate per monitorare e valutare lo stato di salute delle Infrastrutture stradali del nostro paese e per promuovere e coordinare le attività che riguardano la classificazione del rischio strutturale e ambientale. In particolare, – spiega Enea in una nota – i consorziati valuteranno i vari rischi (statico, fondazionale, sismico e idrogeologico) e promuoveranno la verifica, il ... Leggi su quifinanza

In particolare, – spiega Enea in una nota – i consorziati valuteranno i vari rischi (statico, fondazionale, sismico e idrogeologico) e promuoveranno la verifica, il controllo e il monitoraggio delle ...

