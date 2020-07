Il Mattino: “È con raccapriccio che si assiste alla prova del Napoli” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Gattuso fa bene a preoccuparsi” scrive Il Mattino. Stralci della cronaca di Parma-Napoli, a firma Pino Taormina È una caduta che fa rumore, quella di Parma. Perché è un altro passo indietro del Napoli. Certo, nessuno chissà cosa si aspettava dalla gara di ieri, ma è evidente che un Parma-Napoli 2-1 non può che chiamare in casa tutti i demeriti azzurri. È sembrata a lungo una partita da spiaggia, roba da Rimini o per chi ama le ambientazioni esotiche, Copacabana. A Parma gioca il peggior primo tempo in assoluto da quando c’è Ringhio. Giocatori svagati e fuori fase, con la testa altrove praticamente tutti. Gattuso fa bene a preoccuparsi della creatura che si ritrova tra le mani a poco più di due settimane dalla gara con il Barcellona: una squadra di nuovo ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Mattino con Coronavirus a Napoli, al Cotugno riecco i ricoveri: 13 pazienti, due più gravi Il Mattino De Crescentini: "Nessun litigio con Gambini"

Martedì sera, l’annuncio in diretta tv da parte del sindaco Gambini delle peripezie fatte per far quadrare la sua giunta è stato un bel colpo per tanti: in realtà, dal mattino e per tutto il ...

Donna morta in incendio a Portogruaro. Fermato un uomo accusato di omicidio

Clamorosa svolta nelle indagini. Si tratta di un vicino di casa amico di Marcella Boraso. Interrogato per tutta la notte in caserma dai carabinieri PORTOGRUARO. Possibile svolta nel caso della morte d ...

Clamorosa svolta nelle indagini. Si tratta di un vicino di casa amico di Marcella Boraso. Interrogato per tutta la notte in caserma dai carabinieri PORTOGRUARO. Possibile svolta nel caso della morte d ...