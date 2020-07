«Il complotto contro l'America», la miniserie dal romanzo di Philip Roth (Di giovedì 23 luglio 2020) Il complotto contro l'America, il romanzo fantapolitico di Philip Roth del 2004 (in Italia per Einaudi, 2005), è diventata una miniserie tv targata HBO. L'adattamento televisivo, firmato da David Simon ed Ed Burns, già autori di The Wire, approda finalmente su Sky per il pubblico italiano, tra i titoli imperdibili di luglio. Lo show, esattamente come il romanzo dello scrittore mancato nel maggio 2018, riscrive la storia dell'America secondo un incubo distopico: Franklin D. Roosevelt viene sconfitto alle elezioni presidenziali del 1940 da Charles Lindbergh, l’aviatore ed eroe nazionale noto per le sue posizioni razziste e antisemite e le sue simpatie per Hitler. La storia viene raccontata dal punto di vista di una famiglia ebrea, che nel ... Leggi su gqitalia

