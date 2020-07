GTA Online: Ricompense triple in Scia mortale, bonus nelle vendite degli stabilimenti di Centauri e altro (Di giovedì 23 luglio 2020) A volte, due ruote sono meglio di quattro. Questa settimana, GTA Online festeggia le moto di ogni tipo e dimensione. Attiva l’iper-velocità con la Nagasaki Shotaro e fai esplodere i tuoi avversari tracciando una letale Scia luminosa! E, per rendere le cose ancora più interessanti, questa settimana Scia mortale offre Ricompense triple. Ricompense doppie dagli stabilimenti di Centauri Una Scia luminosa non è il massimo della discrezione. Prova qualcosa che non dia troppo nell’occhio: sposta merce di contrabbando per tutta la mappa evitando interferenze e sabotaggi. Tutte le vendite della merce prodotta negli stabilimenti di ... Leggi su gamerbrain

Da Call of Duty – Modern Warfare a Fifa 20, da Gta 5 a Death Stranding ... nella versione Premium Online Edition, che può essere acquistato a 13,99 con il 60% di sconto.

