Gazzetta - La panchina del Palermo è un rebus (Di giovedì 23 luglio 2020) Panca rebus' . E' il titolo di oggi della Gazzetta dello Sport edizione Sicilia, che si concentra sulla scelta dell'allenatore ideale per la panchina del Palermo . Fabrizio Vitale analizza i tanti nomi che ruotano attorno alla società, come ... Leggi su stadionews

Gazzetta_it : #Atalanta-Bologna #Mihajlovic: 'Se #Gasperini avesse mostrato a me quel dito, non so se l'avrebbe ancora...' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Atalanta-Bologna #Mihajlovic: 'Se #Gasperini avesse mostrato a me quel dito, non so se l'avrebbe ancora...' - sportli26181512 : Motta scalpita: 'Datemi una squadra, non importa quale': Motta scalpita: 'Datemi una squadra, non importa quale' Do… - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, ora Maldini e Massara potrebbero restare: Con la conferma di Stefano Pioli sulla panchina milanis… - calciodangolo_ : ?? Doppietta per Zlatan #Ibrahimovic, ancora #Muriel dalla panchina ? I voti del #fantacalcio per la 35^ giornata -