Bayern Monaco, Sané si presenta: «Kimmich mi chiamava tutti i giorni» (Di giovedì 23 luglio 2020) Leroy Sané, neo acquisto del Bayern Monaco, si è presentato in conferenza stampa Leroy Sané, neo acquisto del Bayern Monaco dal Manchester City, si è presentato in conferenza stampa. ACCOGLIENZA – «Sono stato accolto molto bene, conoscevo già alcuni compagni grazie alla Nazionale. Il più fastidioso è stato Joshua Kimmich: mi telefonava ogni giorno per chiedermi quale fosse la situazione. Il progetto che Hasan e tutto il consiglio mi hanno presentato è stato fondamentale. Mi hanno voluto a tutti i costi, era l’unica opzione per me». SCHALKE 04 – «Avevo già avuto contatti col Bayern quando giocavo nello ... Leggi su calcionews24

Rummenigge: “Vorremmo che Alaba rimanesse, ma non c’è ancora una soluzione”

TORINO- Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Leroy Sanè, il dirigente del Bayern Monaco Rummenigge ha parlato del possibile futuro di David Alaba: “Non abbiamo trovato una soluzione a ...

