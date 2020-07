Autostrade, sciopero dal 9 al 10 agosto: l’annuncio dei sindacati (Di giovedì 23 luglio 2020) Il 9 e il 10 agosto ci sarà uno sciopero nazionale delle Autostrade. Ad annunciarlo i sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Viabilità e Sla Cisal È arrivata l’ufficialità: dal 9 al 10 agosto, è stato indetto uno sciopero nazionale delle Autostrade. Una decisione annunciata dai sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Viabilità e Sla Cisal. Si … L'articolo Autostrade, sciopero dal 9 al 10 agosto: l’annuncio dei sindacati proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Liguria. “’Liberate’ la Liguria!” è lo slogan alla base dello sciopero del trasporto regionale del 24 luglio. Per Filt e Uil trasporti bisogna “risolvere la questione delle code in autostrada con fatt ...Il recente accordo tra società e governo non rassicura i lavoratori: meglio della revoca, ma restano numerose criticità, affermano ...