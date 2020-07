Amichevoli NBA – Denver si gode un super Bol Bol, bene Clippers e Miami: Nets ko contro i Pelicans di Melli (Di giovedì 23 luglio 2020) L’NBA è tornata, la bolla di Orlando ha ospitato le prime Amichevoli di preparazione in vista della ripresa vera e propria, fissata per il prossimo 30 luglio. Quattro le partite disputate nella notte italiana, sfide che hanno regalato numerosi spunti di riflessione ad una settimana dalla prima ‘palla a due’ post lockdown. Jonathan Daniel/Getty ImagesVittoria convincente per i Los Angeles Clippers al cospetto degli Orlando Magic, padroni di casa nella bolla di Disney World. E’ Paul George il trascinatore di LA, diciotto i punti messi a segno nel 99-90 finale. In campo anche Joakim Noah per i Clippers, autore di una buona prestazione che non ha fatto rimpiangere l’assente Ivica Zubac. Niente da fare invece per i rimaneggiati Wizards al cospetto dei Denver Nuggets, abili ad ... Leggi su sportfair

