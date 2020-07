Zelda Williams ha voluto celebrare i 69 anni di papà Robin con una donazione speciale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Zelda Williams quest’anno ha voluto ricordare papà Robin con una donazione speciale. Nel giorno in cui l’attore avrebbe compiuto 69 anni, il 21 luglio, la figlia 31enne ha pensato a una delle cause che l’attore aveva più a cuore: «Oggi sarebbe stato il 69esimo compleanno di papà, quindi per onorarlo (e per onorare quel numero glorioso), donerò 69,69 dollari al maggior numero possibile di rifugi per senzatetto. Unisciti a me se vuoi, ma a prescindere sappi che ti sto augurando almeno una grassa e immatura risata per papà», ha scritto via Twitter. https://twitter.com/zeldawilliams/status/1285649335917719559 Leggi su vanityfair

