Uomini e Donne- Over: Gemma e Sirius si sono lasciati (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nella trasmissione di Uomini e Donne la storia d’amore che stava nascendo tra Gemma e Sirius ha provocato forti reazioni. C’è chi accusava Gemma di essere ridicola a frequentare un ragazzo così giovane visto la sua età e chi accussava Sirius di essere un falso. Ma sono arrivate grosse novità e sembra che Gemma abbia detto basta a questa storia inverosimile. E‘ terminata la frequentazione tra la dama torinese e il giova cavaliere. L’annuncio dell’influencer Amedeo Venza. Leggi anche: Eros Ramazzotti: nuovo amore in vista Uomini e Donne-Over: Gemma lascia Sirius Quello che si mormorava ormai da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - matteosalvinimi : #Salvini: Chi sbaglia in divisa paga più degli altri, ma nessuno osi infangare le Forze dell’Ordine. Lega aveva int… - matteosalvinimi : #Salvini: Non occorre uno scienziato per intuire che in base all'accordo c'è la cancellazione di #Quota100, che ha… - DriverMattia198 : RT @matteosalvinimi: Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa pe… - elysiante : RT @cosmosies: ci avete mai fatto caso che noi donne non ci azzardiamo mai e dico MAI a fare le vittime perché ci sentiamo in colpa per qua… -