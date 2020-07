Ultime Notizie Roma del 22-07-2020 ore 19:10 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale E siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura la cronaca Siamo di fronte a reati impressionante se si pensa che sono stati commessi da militari dell’Arma dei Carabinieri da spiegato il procuratore capo di Piacenza Grazia Pradella durante la conferenza stampa dell’operazione della Guardia di Finanza che ha portato questa mattina all’arresto di 7 Carabinieri della Stazione di Piacenza Levante con le accuse di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione estorsione arresto illegale tortura lesioni personali peculato abuso d’ufficio e falsità ideologica per il Ministro della Difesa Guerini le accuse sono gravissime rispetto degli episodi inauditi e inqualificabili dall’arma totale sostegno ai magistrati l’economia ... Leggi su romadailynews

