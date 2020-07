Troppo facile abbandonare Milano adesso, quando è diventata uguale a una costosa provincia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come tutte le persone perbene, ho passato il 2019 a dire «no ma io da Milano me ne vado». Da questa città che somiglia sempre meno alla Giulia Maria Crespi e sempre più a Guido Nicheli, ma come si fa a volerle bene quando a incarnarla non è la Franca Valeri che ti spiega Montenapo (che i forestieri chiamano Montenapoleone) ma Beppe Sala che mette i cuoricini alle soubrette. Era il 2019, e mai avremmo immaginato che la situazione si sarebbe aggravata, e che Beppe Sala si sarebbe fatto fotografare mentre leggeva libri di Beppe Sala, facendoci venire una struggente nostalgia dei cuoricini alle soubrette. Era il 2019, e non ne potevamo più di questo posto divenuto, santiddio, cool, il luogo in cui tutte le provinciali si volevano trasferire, tutti gli smaniosi pensavano avrebbero trovato il successo, ... Leggi su linkiesta

patriziaprestip : Mark #Rutte vuole vigilare sui nostri conti. Prima però mandi via le società italiane che hanno la sede fiscale in… - sandrogozi : Mettiamo valori fondamentali e solidarietà al centro del bilancio #UE: NO fondiUE ai governi che violano lo Stato d… - LorianoRagni : @antonioboselli A Dimenticavo.......quando Marquez mi farà vedere che Vincerà il Mondiale anche con un'altra Moto,… - bowiesmelodrama : ho in tl un sacco di storie di ragazze molestate e tartassate di messaggi raccapriccianti da quel tipo che si è dis… - enroboh : @lucdilo Scusa il ritardo. Favolacce punta in alto - riuscendoci - sceglie un linguaggio di non facile accesso (tro… -