Stati Uniti, hackers cinesi rubano informazioni sul vaccino Covid-19 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti una coppia di hackers cinesi avrebbero rubato informazioni importanti per quanto riguarda il vaccino di Covid-19. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato due cittadini cinesi di aver violato la privacy delle ricerche condotte da investigatori statunitensi sulla pandemia di coronavirus: i cyber hacker avrebbero …

