Spaccio | estorsione e tortura | sequestrata caserma dei Carabinieri | arrestati sei militari

ROMA – Spaccio, estorsione e tortura. Sono questi i reati contestati dalla Procura della Repubblica di Piacenza che, questa mattina, ha posto sotto sequestro una caserma dei Carabinieri della compagnia di Piacenza e arrestato almeno sei militari, alcuni già in carcere altri agli arresti domiciliari. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa convocata alle 12 di oggi.

