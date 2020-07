Si spaccia per il nipote: malvivente truffa soldi e oro ad un’anziana di Flumeri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFlumeri (Av) – Vittima una signora di 70 anni che, dopo aver ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si spacciava per suo nipote, chiedendole dei soldi per far fronte ad acquisti effettuati su internet, si presentava presso la sua abitazione un sedicente corriere al quale consegnava 150 euro in contanti e monili in oro. Ricevuto il denaro, il malvivente subito fuggiva. Insospettita da tale azione, la donna contattava il familiare. Solo a questo punto non aveva più dubbi del raggiro e non esitava ad allertare i Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini. L'articolo Si spaccia per il nipote: malvivente truffa soldi e oro ad un’anziana di ... Leggi su anteprima24

