Perché l’Antitrust indaga sulla vendita dei prodotti Apple su Amazon (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Photo by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Apple e Amazon finiscono nel mirino dell’Antitrust italiana, che ha avviato un’istruttoria sulle due società per valutare se sussistono comportamenti anticoncorrenziali sulla vendita di prodotti a marchio della Mela e dell’azienda Beats, acquistata dal colosso di Cupertino nel 2014. Il procedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) è volto ad accertare se Apple e Amazon abbiano messo in atto un’intesa commerciale per limitare la vendita di questi prodotti di elettronica da parte di rivenditori non aderenti al programma dei distributori autorizzati Apple, che sarebbero ... Leggi su wired

