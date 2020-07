Parma Napoli 1-1 LIVE: gran bella giocata di Lozano (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allo Stadio Tardini, la 35ª giornata di Serie A 2019/20 tra Parma e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Napoli si affrontano nel match valido per la 35ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Napoli 1-1 MOVIOLA 74′ Occasione Lozano – gran bella giocata di Lozano, rivitalizzato da quando gioca sulla fascia: grande esterno sul secondo palo, Sepe respinge a mano aperta. 68′ Tiro Fabian – Ancora Napoli alla conclusione questa volta con Fabian Ruiz: bel movimento dello spagnolo che si accentra, ma non ... Leggi su calcionews24

vollermathiass : Parma stabbing Napoli 2-1 #PARNAP - KaramBot1 : GOAL! Parma - Napoli [2]-1 ? - stomalissimo : RT @MattBest__: Ricordiamo che l’arbitro Giua non assegnò questo rigore su #Milik in Napoli - Lecce ma oggi ha assegnato questo rigore al P… -