Nell’Egitto di Al Sisi non volano nemmeno più gli aquiloni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nell’Egitto di Al Sisi la libertà sembra un concetto sempre più lontano. Sta diventando un reato persino sognarla, la libertà. E la libertà vola su ali leggere e colorate, quelle delle cose semplici, dei movimenti leggiadri e spensierati. Sarà proprio questo il motivo per cui ora, in alcune città dell’Egitto, è diventato reato anche far volare un aquilone. Sì, un innocuo e banale aquilone. Due notti di detenzione e una multa di 60 dollari per chi fa librare in aria questo nuovo oggetto del peccato. Pensandoci bene, 60 dollari sono un’enormità per un paese strozzato dalla povertà, con 60 milioni di persone sotto o poco sopra la soglia di povertà. Eppure il governo ha presentato i provvedimenti come un modo per proteggere i cittadini. “Quei cittadini che non si sanno ... Leggi su tpi

