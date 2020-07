Napoli, raid notturno degli antagonisti contro la sede di “Controcorrente” e Polo Sud (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sdegno unanime a Napoli dopo il raid nella sede del centro studi intitolato a Pietro Golia, indimenticato animatore di controcorrente. La sua era una piccola ma vivacissima casa editrice culturalmente legata alla destra. Gli stessi locali ospitano anche Polo Sud, attivo movimento meridionalista fondato e presieduto dall’ex-parlamentare Amedeo Laboccetta. Dalla Digos, i cui agenti si sono immediatamente recati sul posto per i necessari accertamenti, nulla ancora trapela. Al momento, l’incursione notturna è ancora classificata come opera di ignoti. Laboccetta: «Non ci fermeranno» Comunque sia, in tutti resta l’inquietante interrogativo circa i motivi che hanno indotto questi inqualificabili teppisti a fare irruzione in quei locali. Tanto più che sia la casa ... Leggi su secoloditalia

